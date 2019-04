Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Beerdigungsriten sind der Mode unterworfen. Immer mehr Menschen entscheiden sich anstelle der traditionellen Erdbestattung für eine Feuerbestattung. Bei Pax/Bestattung Kärnten führen bereits rund 65 Prozent aller Bestattungen über das Krematorium. Und noch etwas fällt auf: Der Wunsch, in einem Friedensforst die letzte Ruhe zu finden, wird größer. Bei Letzterem ist die Grabpflege tabu. Das Anzünden von Kerzen und Ablegen von Blumenschmuck sind verboten. So manch ein Hinterbliebener tut sich damit schwer. Doch Sicherheit geht vor: Brennende Kerzen haben in einem Wald wirklich nichts verloren.