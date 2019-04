Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verkehrsalltag in den Kärntner Städten bildet es ab: Die Radfahrer sind auf dem Vormarsch. 70 Prozent der Autofahrer treten auch in die Pedale. Meist in der Freizeit aus Sport- und Genussgründen. Immer öfter aber auch, um Distanzen zum Arbeitsplatz, ins nächste Geschäft oder zu einem Geschäftstermin in der Innenstadt zu bewältigen.

So unterschiedlich die Motivationen der Radfahrer sind, so unterschiedlich ist ihr Zugang zu Ver- und Geboten als Verkehrsteilnehmer ohne Knautschzone.