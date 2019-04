Facebook

Das Land Kärnten verkauft seine Anteile an den Nassfeld Bergbahnen – und hat aus dem Flughafen-Verkauf gelernt. Denn diesmal fließt nicht eine Kapitalerhöhung in die Gesellschaft des neuen Eigentümers, sondern ein echter Kaufpreis an das Land. Der Vertrag mit Sperr- und Nachbesserungsklausel gegen Spekulation sieht Pönalen für Nichteinhaltung vor Auflagen vor. Und er wird öffentlich sein.