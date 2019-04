Facebook

Betrunken und ohne Führerschein hat ein Kärntner am Wochenende mehrere Verkehrsunfälle verursacht und Fahrerflucht begangen (Seite 15). Vor allem vor und während Ostern ist Alkohol am Steuer ein besonders großes Problem. Auch deshalb spielt diese Zeit in der Strategieplanung der Verkehrspolizei eine zentrale Rolle. Dazu kommt mehr Verkehr auf den Transitrouten und den Landes- und Gemeindestraßen.