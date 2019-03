Facebook

Guten Morgen!

Heute, gleich nach dem Schreiben, unterwegs zu Wolfgang Pucher, der keine Zeit umstellen muss, weil er ihr ohnehin voraus ist. Der Grazer Armenpfarrer feiert in der Pfarre St. Vinzent einen Dankgottesdienst zu seinem 80er. Das wird ein großes, buntes, durchlässiges Fest. Auf der Einladung ist ein selbstgemaltes Aquarell zu sehen: ein See oder ein Meer mit einem weißen Segelboot. Alle, die den Jubilar mögen und fürchten, werden da sein, die Spitzen der Kirche und die der Politik. Was sie zu hören bekommen, wird sie gleichermaßen freuen wie durchbeuteln. Sicher vor ihm ist niemand, er selbst auch nicht. Der Mann ist mit 80 lebendiger und aufsässiger gegenüber dem Satten als alle Dreißigjährigen. Er hat sich vom Groben und Galligen um ihn herum zeitlebens nicht abschrecken und kleinkriegen lassen: „Wir sind in Eggenberg zur Überzeugung gelangt, dass Sie ein festes Arschloch sind“, so haben Sie ihn im Viertel schriftlich begrüßt, als er Anfang der Neunziger für Traumatisierte, die dem bosnischen Bürgerkrieg entflohen waren, ein Zeltdorf errichtete. Heute ist er eine Ikone der Stadt, auch wenn er aus Überzeugung nicht zum Event-Establishment von Graz gehört. Wir haben ihm eine großflächige Collage mit Interviews aus dem Archiv zusammengestellt, jede Menge furchtlos Unerhörtes und Unbotmäßiges hinter Glas. Andere Geschenke hat er sich verbeten, jedwede Heiligsprechung sowieso.