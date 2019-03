Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Acht Millionen Euro „Kaufpreis“, die direkt in die Flughafengesellschaft fließen. Dazu in Summe rund zwölf Millionen Euro, die Land und Landeshauptstadt für Altkredite zahlen oder an Förderzusagen bereitstellen. Das sind die 20 Millionen, die für den Verkauf der Mehrheit am Flughafen nicht an die Alteigentümer, sondern direkt in den Tank des Flughafens fließen. Mit der Draufgabe, dass der „Kaufpreis“ auch aus Verkauf nicht betriebsnotwendiger Flächen finanziert werden kann.