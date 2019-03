Facebook

Alle 60.000 Kärntner Schüler hatten am gestrigen Landesfeiertag unterrichtsfrei. Dank der noch existierenden schulautonomen Tage hatten zwei Drittel der Schulen in Kärnten auch am Montag geschlossen. Was die einen freut, bringt andere zum Grollen: Der Landesfeiertag sei ein unzeitgemäßes Privileg.