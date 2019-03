Facebook

© Fotolia

Was Kriminalisten beschreiben klingt, drastisch formuliert, wie das Krebsgeschwür in einem menschlichen Körper: Ist es an einer Stelle entfernt, tauchen Metastasen anderswo wieder auf. Der Kampf beginnt von vorne. So scheint es auch im Vorgehen gegen das illegale Glücksspiel in Österreich zu sein. Dieser Kampf erhält jetzt mehr Aufmerksamkeit. Dass Kriminalisten auch strafrechtliche Verschärfungen fordern, ist verständlich und notwendig.