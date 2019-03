Facebook

Würde sie alles nach außen tragen, was in den Stadtsenatssitzungen an frauenfeindlichen und üblen Äußerungen getätigt werde, würden sich die Menschen mit Grausen von der Politik abwenden. Sagt die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Diese Niveaulosigkeit im Stadtsenat der Landeshauptstadt mag eine Erklärung für die Entgleisung sein, die sich Mathiaschitz selbst geleistet hat. Eine Entschuldigung ist es nicht.