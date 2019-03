Facebook

Der Wolf geht in Europa um und sorgt für immer aufgeregtere Diskussionen, in Nord- und Ostdeutschland, in Oberösterreich, in Salzburg, in Osttirol. In St. Jakob in Osttirol gab es gestern Abend eine Informationsveranstaltung, weil nicht nur die Schafbauern besorgt sind. Eine DNA-Analyse hat bestätigt, dass ein Wolf ein Hirschtier gerissen hat. Der Ruf nach wolfsfreien Zonen wird lauter, auch in Kärnten. Wenngleich die Suche nach dem „alten, einsamen Wolf“ im Gailtal, um ihn mit einem Sender auszustatten, vergleichsweise beschaulich angelaufen ist.