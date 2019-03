Facebook

Geschätzte Leserinnen!

Sie sind natürlich mit gemeint, geschätzte Leser, Sie sind in der weiblichen Anrede enthalten. So geht es uns Frauen, wenn der männliche Begriff für Geschlechter übergreifende Begrifflichkeit gewählt wird. Gendergerechte Sprache? Schwierig in der journalistischen Umsetzung. Binnen-I? Macht Texte unleserlich. Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer? Umständlich. Pflegekräfte? Ein geschlechtsneutraler Ausweg, klingt aber unpersönlich.