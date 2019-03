Facebook

Am heutigen Aschermittwoch startet wieder das „Autofasten“ der katholischen und evangelischen Kirche. Was damit gemeint ist? Den Wagen bis Ostern so oft wie möglich zuhause stehen lassen, nicht für jeden Liter Milch den Starterschlüssel umdrehen, lieber mit dem Rad ins Fitnessstudio fahren.