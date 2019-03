Facebook

Die Strecke ist 106 Kilometer lang, 2140 Höhenmeter sind zu bewältigen. Bis zu zwölf Prozent Steigung warten. So wurde der ARBÖ-Radmarathon mit Start und Ziel in Bad Kleinkirchheim zu einem der beliebtesten Rennen Österreichs. Doch seit der achten Auflage im Juli 2016 bleiben die Räder im Keller. Zu groß ist die Unsicherheit in Haftungsfragen.