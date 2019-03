Facebook

Kärntens Touristiker können sich in Zukunft Bummelzüge sparen. Stattdessen könnten sie Entschleunigungsfahrten im öffentlichen Verkehrsnetz bewerben. Wer etwa von Wurdach bei Köttmansdorf ins 12,5 Kilometer entfernte Ferlach fährt, muss drei Mal umsteigen, ehe er nach einer Stunde und 17 Minuten sein Fahrziel erreicht. Für Pendler sind solche Nostalgiereisen ein Affront. Sie sollen ihre klimafeindliche Abgasschleuder gegen Bus oder Bahn eintauschen, müssen aber bei Fahrten zum Arbeitsplatz mitunter drei Mal so viel Zeit einplanen – sofern es in ihrem Heimatort überhaupt öffentliche Verkehrsmittel gibt und deren Fahrzeiten mit den Arbeitszeiten vereinbar sind.