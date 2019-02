Facebook

Rund 12.500 Patienten aus dem Großraum Oberkärnten werden im Jahr im Krankenhaus Spittal stationär behandelt. Fast vier Mal so viele, rund 46.000, werden ambulant versorgt. Mit seinem weitflächigen Einzugsgebiet ist Spittal nach dem Klinikum in Klagenfurt und dem LKH Villach das drittwichtigste Spital im Land. Laut Daten ist es bundesweit eines der am effizientesten geführten Krankenhäuser.