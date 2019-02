Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das wird ein langer, um sechs Stunden gestreckter Tag: Flug mit dem Kanzler, Österreichs fleißigstem Meilensammler, nach Washington zum Treffen mit Donald Trump. Der hat den Europäern über seinen Sprech- und Spottkanal Twitter gerade eine nette Erpressung ins Handy getippt. Er will in Syrien Hunderte Krieger der Islamistischen Terror-Miliz IS als Zeitbomben an die Luft setzen, sollten die europäischen Herkunftsländer die Söldner nicht zurücknehmen und vor ein Gericht stellen. Sie werden wohl nolens volens müssen, wenn die staatsbürgerliche Zuordnung klar ist und sich bewahrheitet, dass Österreich mit internationalen Haftbefehlen selbst Fakten geschaffen hat: ein rechtlicher und innenpolitischer Hasard. Niemand will in die Nähe dieser heißen Kartoffel, die Trump da der EU zugeworfen hat. Aber man versteht andererseits auch den US-Präsidenten, wenn er sagt: Die gehören Euch, nicht uns. Es reicht, wenn wir sie aus dem Verkehr gezogen haben. Dazu der Dissens in der Iran-Frage, der Eifersuchtsstreit um das Erdgas aus Russland, die drohenden Einfuhrzölle auf deutsche Autos: Noch nie war die Entfremdung zwischen Amerika und Europa so groß wie unter dem polternden Isolationisten im Weißen Haus. Mitten hinein in diese Frostperiode fällt das morgige einstündige Treffen des US-Präsidenten mit dem österreichischen Bundeskanzler. „Kein leichtes Unterfangen“, sagt Wolfgang Waldner, Österreichs Botschafter in Washington, gestern Nachmittag am Telefon. „Aber ich traue Kurz das Geschick zu, in dieser angespannten Lage den richtigen Ton zu treffen.“