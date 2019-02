Facebook

Kennen Sie Hannes Köberl? Nein?! Möglicherweise werden Sie nichts versäumt haben. Der gute Mann ist einer von rund 3700 Mitarbeitern im Amt der Kärntner Landesregierung. Köberl ist aber auch roter Personalvertreter und (als solcher?) auf Facebook aktiv. Und Köberl ist emotional. Denn so erklärt der Gewerkschafter seinen „Fehler“, der ihn am Freitag österreichweit berühmt gemacht hat. In einem Posting beleidigte er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als „Nobelhure der Neonazis“.

Erst nach einem Proteststurm und einer "Schrecksekunde" von mehreren Stunden löschte Köberl sein "emotionales" Posting und entschuldigte sich. Für ihn und seine Parteifreunde ist die Sache damit erledigt.

Ist sie aber nicht. Denn darüber, dass man einen politischen Gegner, wie wenig man ihn auch mag, nicht als „Nobelhure“ bezeichnet, wird selbst in der SPÖ Einigkeit herrschen. Köberl ist aber Wiederholungstäter, er hat via Facebook schon häufig zur Verrohung der politischen Diskussion beigetragen, Politiker von ÖVP und FPÖ beschimpft und verhöhnt. Und Köberl hat seinem Parteichef einen Bärendienst erwiesen.

Seit Wochen mobilisieren Peter Kaiser und die SPÖ gegen Hasspostings im Internet. Wie glaubwürdig und erfolgreich das Engagement ist, wird sich auch daran zeigen, wie lange Hannes Köberl roter Personalvertreter bleibt.