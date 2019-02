Facebook

In anderen Bundesländern können Schüler in ihren Parlamenten Politik „spielen“. Das ist schön und gut, interessiert aber kaum jemanden und hat auch keine Auswirkungen. In Kärnten müssen Beschlüsse und Anträge aus dem Schülerparlament verpflichtend auch im Landtag behandelt werden. Eine große Chance für die Jugend, ihre zweifellos wichtigen Anliegen auf die politische Agenda zu heben. Gerade im Bildungsbereich gibt es unzählige Themen, die einer Debatte bedürften. Rauchen gehört allerdings nicht dazu.