Acht Paragrafen mit über 600 Wörtern umfassen die Bestimmungen zur Hundehaltung im Landessicherheitsgesetz. Wer sie gelesen hat, weiß am Ende allerdings nicht, wie er sich als Hundehalter zu verhalten hat. Schwammige Formulierungen wie „erfahrungsgemäß“ reihen sich an realitätsfremde Vorgaben. Etwa jener, dass man einem Hund eine Leine anzulegen hat, wenn unerwartet Menschen oder Tiere auftreten. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Hunde ihrem Jagdinstinkt widerstehen können, gesittet auf Leine oder Maulkorb warten und erst dann losstarten. Nicht minder zirkelschlüssig: Für bissige Hunde gilt an öffentlichen Orten Maulkorb- oder Leinenzwang. In 99 Prozent der Bissattacken sind die Hunde eben nicht Wiederholungstäter. Die

Argumentation: „Sonst ist er so lieb“, kennt man.

Ein einziger Satz – Es gilt Leinen- oder Maulkorbpflicht für jeden Hund außerhalb eines eingefriedeten Geländes – würde reichen und völlige Klarheit schaffen. Und wer jetzt mit der Freiheit und dem Bewegungsdrang seines Hundes argumentieren will: Schauen Sie sich bitte nochmals das Video des wütenden Huskys auf der Turrach an. An der Stelle des Rehs hätte auch ein Skikurs-Kind sein können.