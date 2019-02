Facebook

Die Kärntner Skiverbandspräsidentin, Ex-Slalom-As Claudia Strobl-Traninger musste sich Tränen aus den strahlenden Augen wischen. Romana Zablatnik, dreifache Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Special Olympics in 50 Meter Rückenschwimmen, legte ein Tänzchen auf der Bühne hin. Alberto Dimitri gab seinen Lehrerberuf preis, um seinen Traum als Zirkusdirektor zu erfüllen. Der Mechaniker Christoph Raunig und der Tischler Patrick Kleinfercher legten Studien in Wirtschaftspsychologie und Programmieren nach und bewiesen als Begründer des Startups My Acker mit hochdigitalisierter Gemüsezucht mutige Entrepreneurship. Johann Schleinzer wirkt selbstlos seit 50 Jahren als Freiwilliger beim Roten Kreuz.