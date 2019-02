Facebook

Aus einem Experiment wurde ein spannendes Kunstprojekt. Schüler der Business- Agrar- und Industrie-HAK in Althofen stellten mit der Künstlerin Tanja Prušnik die Digitalisierung auf den Kopf und bannten ihre Selfies auf Leinwand. Dass es eine fortschrittliche Schule ist, sieht man in der ersten Industrie4.0-Klasse Kärntens am Screenboard statt Schreibtafel und an den Notebooks, die Industriesponsoren bereitstellen.