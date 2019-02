Postenbesetzungen Ob rot-schwarz oder türkis-blau: Der Proporz feiert fröhliche Urständ

Facebook

Ein rot-schwarzes Doppel kündigt sich für landesnahe Gesellschaften an. In der Kärntner Beteiligungsverwaltung und dem Ausgleichszahlungsfonds (früher Landesholding) soll ein ÖVP-naher Manager der neue Vorstand werden. Er war zuerst Vize-Klubdirektor der ÖVP im Landtag und wurde dann von ihr in den Kabeg-Vorstand gehievt. Chef der Ansiedelungsgesellschaft Babeg soll im Gegenzug ein enger Mitarbeiter von Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) werden.