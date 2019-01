Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärnten ist ein Land der Spitzenforschung! Ist Kärnten ein Land der Spitzenforschung? Es ist dies noch keine geübte Formel und kein etablierter Imagefaktor. Mit einer Forschungsquote von 3,15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegt Kärnten über dem europäischen Durchschnitt. Mit der Bundesländer überschreitenden Forschungsachse Silicon Austria Labs, dem Lakeside Park in Klagenfurt und dem Carinthian Tech Reserach (CTR) in Villach wird in zukunftsträchtigen Feldern gearbeitet. Allein in das Forschungszentrum Villach werden in den kommenden fünf Jahren 112 Millionen Euro fließen, hundert zusätzliche Forscher werden gesucht. Befeuert wird diese Entwicklung durch die 1,6-Milliarden-Euro-Investition von Infineon. Das sind Kenndaten, die zwar die Wirtschaftsseiten füllen, deren Bedeutung von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Im eigenen Land ebenso wenig wie außerhalb Kärntens.