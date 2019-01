Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vom 16-jährigen Mopedlenker bis zum 75-jährigen Autofahrer – Trunkenheit am Steuer ist keine Frage des Alters und nach wie vor weitverbreitet in diesem Land. Nicht weniger als 37 Verkehrsteilnehmern wurde allein in den letzten Nächten bei zwei aufeinander folgenden Schwerpunktaktionen der Kärntner Polizei der Führerschein abgenommen. Den traurigen Spitzenwert unter den ertappten Alkolenkern hält ein Mann, der mit nicht weniger als 2,6 Promille unterwegs war.