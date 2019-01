Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 19. April ist Karfreitag, bis dahin muss die Regierung eine neue Feiertagsregelung für diesen Tag durchs Parlament gebracht haben. Schafft sie das nicht, entsteht ein neuer gesetzlicher Feiertag für alle, der 14. in Österreich. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat es am Dienstag nämlich für gleichheitswidrig erklärt, nur Evangelischen und Altkatholiken an diesem Tag einen Feiertag zu gewähren.