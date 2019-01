Facebook

Wohnblöcke, Reihenhaus-Siedlungen schießen vor allem im Kärntner Zentralraum nur so aus dem Boden. Demgegenüber stehen 500 Gemeindewohnungen, für die sich kein Mieter mehr findet, leer. Weil sie zu groß, zu teuer sind oder die Menschen sich das Pendeln nicht mehr antun, wenn in den Landgemeinden die Mieten gleich hoch sind wie in den Städten. Diese Mietpreispolitik wird mit dem Gleichbehandlungsgebot argumentiert. Dies ist ein weiterer Beitrag zur Abwanderung aus den Regionen.