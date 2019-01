Facebook

In den Brettspielen Schach und Go oder bei Bilderkennung ist sie schon besser als wir. Bei Sprachübersetzung sind wir etwa gleichauf. Wir sind also bei der sogenannten engen und generellen Künstlichen Intelligenz angelangt – vom Smarthpone bis zum Quantencomputer, in Kärntner Unternehmen von Infineon bis Bitmovin. Experten geben der Welt noch drei Jahrzehnte bis zur "Künstlichen Super-Intelligenz", vor der wir uns laut Genie Stephen Hawking in Acht nehmen müssen.