Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich Einsatzfahrer tagtäglich während dem Dienst bewegen. Bei einem Notfall kann jede Sekunde entscheidend sein. Der Patient und seine rechtzeitige Versorgung stehen für das Rote Kreuz an erster Stelle. Auf dem Weg dorthin ist volle Konzentration gefragt. Notrufe halten sich nicht an verkehrsberuhigte Zeiten. Hinzu kommen Autofahrer, die sich nicht immer so anstellen, wie es wünschenswert wäre. Fahrer berichten, dass ihnen die Vorfahrt genommen wird und Pkw plötzlich abrupt abbremsen. Passanten wiederum – vor allem in Wohngebieten – sprechen immer wieder von rücksichtslosen und unnötigen Einsatzfahrten.