Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es wird gelogen, betrogen und verfälscht, was das Zeug hält. Persönliche Profile auf sozialen Netzwerken sind begehrte Beute von Denunzianten und Personen, die mit kriminellen Machenschaften schnell an Geld kommen wollen. Für Facebook-Nutzer vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht von dubiosen Freundschaftsanfragen belästigt werden.