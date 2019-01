Facebook

Manchmal ist die Welt ja doch auch gut und gerecht. So bleibt dem wunderbaren Uhu das bestürzende Wissen erspart, dass sein Name auch für ein Pickzeug herhalten muss. Wer Klebstoff braucht, aber keinen hat, der verlangt Uhu. Egal, was auf der Tube draufsteht. Dies ist der rare Glücksfall der Dominanz einer Marke. Zur Freude der Hersteller. Ähnliches gilt im Suppenwürzbereich für Maggi. Hier gibt es zwar keinen bisher bekannten Querbezug zum Tierreich, es sei denn, ein armer Hund heißt so.