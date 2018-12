Kärntner in Not

Der Verlust des Arbeitsplatzes, eine schwere Erkrankung, die dauerhafte Behinderung eines Kindes, der Tod der Mutter oder des Vaters – niemand ist davor gefeit, aufgrund eines Schicksalsschlags in Not zu geraten. Zum Notfall zu werden, wie die unpersönliche Chiffre heißt, zum materiellen Notfall. Daneben gibt es die strukturelle Armut, trotz der in den letzten Jahren in Kärnten gesenkten Armutsgefährdung. Mindestlohn, Mindestpension, Mindestsicherung, Notstand, hohe Betriebskosten, niedriges Einkommen, eine nicht mehr schaffbare Zahlung und die Verarmungsspirale beginnt sich zu drehen. Diese Notfälle sind vorwiegend weiblich, Alleinerzieherinnen und Pensionistinnen.