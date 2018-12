Facebook

Viele würden ihn dringend brauchen, aber er kommt erst im kommenden Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt dauert bereits die Endlosdiskussion um die Installierung eines Digitalfunknetzes in Kärnten. Die Hauptnutznießer: die Polizei und das Rote Kreuz. Und im Katastrophenfall alle Blaulichtorganisationen sowie öffentlichen Körperschaften. Diese können dann in einem, in sich abgeschlossenen, angeblich abhörsicheren Handysystem kommunzieren.