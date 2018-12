Facebook

Man hört, es sei gar nicht mehr lustig, Mann zu sein. Nicht nur, dass die #MeToo-Lumpen dem ganzen Geschlecht das Image versemmelt haben, es wackeln auch die Haltegriffe traditioneller Männlichkeit; viril ist out, aber kaum braucht man einmal etwas Mitgefühl, z. B. weil man verkühlt ist, kriegen sich die Frauen gar nicht mehr ein vor Heiterkeit über den, höhö, lebensgefährlichen Männerschnupfen, mit dem man da hausieren geht. In derart verwirrenden Zeiten bieten, zumal zur Weihnachtszeit, Kuschelpullover voll grinsender Schneemänner oder Pinguine, die mit Rentieren Schlittschuh laufen, Zuflucht: Der Weihnachtspulli für den Herrn findet Absatz wie noch nie. Eventuell, weil im saisonalen Zwirn sogar die stärksten Lackeln vom Kindchenschema profitieren. Ganz was Neues: Harmlosigkeit als Wunscheffekt. Und dann hält ja mit etwas Glück so ein warmer Weihnachtspulli den Männerschnupfen auch noch ab. Bestrickend!