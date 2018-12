Facebook

Durch Schülerlotsen gesicherte Schutzwege sind sicher. Im Vorjahr kam es in Kärnten an keinem der 15 durch Schülerlotsen und 40 von erwachsenen Schutzwegsicherungsorganen überwachten Zebrastreifen zu Unfällen. Um das Netz der Sicherheit weiter ausbauen zu können, hat die Landespolizeidirektion in Zusammenarbeit mit dem Land und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit eine Werbekampagne zur Rekrutierung neuer Schülerlotsen gestartet.