Im Schnitt verdrückt ein Europäer 1,8 Kilogramm Fleisch pro Woche. Als die Umweltorganisation „Greenpeace“ Gewässer in Europa auf Antibiotika und Pestizide testete, fand sie dort so ziemlich alles zwischen Aspirin, Penicillin und allen erlaubten und unerlaubten Herbi-, Fungi- und Insektiziden. Überall, wo es Massentierhaltung gibt, wurde Greenpeace fündig.

Wer sich einem so unbequemen Thema wie der Ernährungswirtschaft nähert, landet unweigerlich bei einer Lebensstil-Diskussion. Das Problem ist auch die schiere Unüberschaubarkeit: Ist es bio? Ist es in Plastik verpackt? Wurden für mein schönes Frühstücksei alle männlichen Küken geschreddert? Und und und.

Wir könnten uns jetzt in den Wald legen und warten, dass uns das Wasser in den Mund tropft. Dann würde sich aber auch nichts ändern. Neben dem Konsumenten, ist auch der Bauer gefragt. Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Johann Mößler, steht auf dem Standpunkt, dass Verbote für Kärnten nichts bringen, weil die heimischen Bauern unter Druck geraten würden. Glücklicherweise denken 1768 Betriebe in Kärnten anders und wirtschaften biologisch: Für sich selbst, für die Natur und für uns Konsumenten.