Jener Übergang, an dem der häufig beschworene Genuss aufhört und die Sucht beginnt, ist fließend. In Kärnten gelten zwölf Prozent der Bevölkerung als suchtkrank oder zumindest gefährdet. Von Alkohol als reinem Genussmittel zu sprechen, ist ohnehin grob verharmlosend. Vielen geht es alleine um den Effekt. Kein Mensch ist süchtig nach Genuss. Bitter benötigt wird die Veränderung, die der Alkohol bringt. Man entspannt, fühlt sich besser, vergisst Sorgen. Der immer stärker werdende Druck der Gesellschaft scheint verschwunden. Am Ende ist das nicht mehr als destillierte Hoffnungslosigkeit.