Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Phrasen kennt man: Politiker sprechen gerne von „schlanker Verwaltung“, setzen in Debatten über die Privatisierung das Für höher als das Wider an. Klagenfurts Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler setzte nun sogar noch eins drauf und bezeichnete Leiharbeiter als „leistungsorientierter“ und weniger anfällig für Krankenstände, als normale Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Es fällt schwer zu glauben, dass der Sozialdemokrat Pfeiler seine politische Karriere in der Gewerkschaft gestartet hat; jenem Flügel der Partei, der gegen den 12-Stunden-Tag oder Verschärfung der Krankenstandsregeln mobil macht.