Erinnern Sie sich an den letzten Stromausfall? Erst dann wird einem meist bewusst, wie selbstverständlich wir an Dinge gewöhnt sind, die plötzlich nicht mehr funktionieren. Kann man einer Kerze in Ermangelung von elektrischem Licht noch einen Hauch von Romantik abgewinnen, so macht uns der Ausfall von Kühlschrank, Computer, Heizung und Co. schon wesentlich mehr zu schaffen. Was aber, wenn nicht nur in ein paar Haushalten, sondern im ganzen Land das Licht ausgeht? Nicht nur für Stunden, sondern Tage. Wenn das öffentliche Leben zum Stillstand kommt, wenn Versorgungs- und Kommunikationsströme versiegen, wenn der allgemeine Wohlstand zum akuten Notstand wird.