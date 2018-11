Facebook

Guten Morgen!

Hier darf man die Welt in Beziehung zum eigenen Ich setzen, sonst, in der gedruckten Zeitung, ja eher nicht. Also: Beim Lesen der heutigen Geschichte über die beliebtesten und sichersten digitalen Kurznachrichten-Dienste im Ressort „Besser leben“ habe ich an früher denken müssen. Im Lienzer Gymnasialheim, heute mangels Kundschaft eingeebnet, gab es im Eingangsbereich neben der Portiersloge zwei ehrwürdige, schlecht gelüftete Telefonzellen. Dort stellten wir uns in langen Zweierreihen zur Wochenmitte an. Gespräch mit Daheim, es war ein heiliges Ritual. Dafür hatten wir drei Schillinge beiseitegelegt, die wir wartend fest umklammerten. So viel benötigte man, um eine Minute lang zu sprechen. Wenn die Frist vorüber war, folgte ein schriller, kurzer Dauerton und die Verbindung riss ab. Die Zeit und die Kommunikation waren endlich, man wusste darum und legte sich vor dem Gespräch die Worte zurecht, um die knappe Frist gut zu nutzen. Das verlieh dem Ganzen eine gewisse Fiebrigkeit und Besonderheit. Man sagte, was zu sagen war und achtete darauf, dass einem die drei Schillinge nicht zu Boden fielen. Die drei braunen Münzen waren die Währung der Außenwelt, und am Tonfall war zu hören, wie es einem ging. Das war der Kurznachrichtendienst der siebziger Jahre.