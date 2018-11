Facebook

Beeindruckend ist vieles, was Kärnten in den letzten zehn Tagen erlebt hat: die Energie, die in Schutzmaßnahmen gegen drohendes Hochwasser gesteckt wurde. Die Wucht, mit der Naturgewalten das Land trafen. Der Zusammenhalt, der beim Aufräumen nach Überflutungen, Vermurungen und Sturmschäden herrscht. In Mörtschach, Möllbrücke, Rattendorf, im Lesachtal.