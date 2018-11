Facebook

Ein veritabler Bauboom war es, den die Alpen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erlebten. In kaum einer Gebirgsgruppe wurde keine Hütte errichtet. Die Erschließung durch Wege war für manche jedoch nicht ausreichend. Vor allem in der Schweiz grassierte ein Bergbahnfieber. So wurde 1912 nach 16 Jahren Bauzeit die neun Kilometer lange Zahnradbahn auf das 3454 Meter hohe Jungfraujoch eröffnet. Heute genießen dort jährlich eine Million Besucher spektakuläre Ausblicke.