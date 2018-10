Facebook

So emotional wurde im Landtag schon lange nicht mehr debattiert. Bringen tut’s nichts.“ Ein Pensionist, der als Politikinteressierter so gut wie keine Landtagssitzung auf der Zuhörertribüne auslässt, brachte es kopfschüttelnd auf den Punkt.

„Steigende Armut in Kärnten.“ Das Thema, das das Team Kärnten für die Aktuelle Stunde im gestrigen Landtag eingebracht hat, bietet sich für Emotionen an. 62.000 Frauen, Männer und Kinder gelten als armutsgefährdet, es sind zwölf Prozent der Landesbevölkerung. Allerdings: Es sind um 40.000 Personen weniger als 2013. Weil Maßnahmen greifen, weil die wirtschaftliche und damit Beschäftigungslage sich verbessert hat.

Doch die 62.000 Personen, für die eine defekte Waschmaschine oder der Schulskikurs des Kindes zum finanziell unlösbaren Problem wird, gibt es trotzdem.

Jede(r) von ihnen sollte sich erwarten können, dass im Landtag, der Gesetzgeber ist und die Budgethoheit hat, dazu engagiert debattiert wird. Aber focusiert auf Verbesserungswürdiges und Machbares. Doch die Debatte war vor allem zwischen SPÖ und FPÖ weitgehend von Parteipolitik und Schuldzuweisungen geprägt, wer welche Maßnahme gestrichen hat. Ein Armutszeugnis, dass dabei Lösungsansätze viel z