Kinder können beim Sport viel lernen. Zusammenhalt, Teamgeist, Respekt oder Disziplin zum Beispiel. Abgesehen davon soll der Sport einfach Spaß machen. Druck kommt in jedem Leben noch früh genug. Manchen Eltern kann es aber anscheinend nicht früh genug so weit sein. Viele Fußballvereine in Kärnten wissen sich im Umgang mit den vermeintlichen „Fans“ kaum noch zu helfen.