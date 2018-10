Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Equal Pay Day wird in Kärnten am 21. Oktober betrauert: Jener Tag, an dem Männer bereits das Einkommen erreicht haben, wofür Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen. Der Tag soll zeigen, wie weit die Löhne auseinanderdriften bzw. wie groß die weibliche Einkommensbenachteiligung ist: ein Fünftel bei gleicher Arbeit. Er soll suggerieren, dass Frauen 72 Tage gratis arbeiten. Eine knallige Zahl, die sich im Geschlechterkampf gut nützen lässt. Für Politik. Für Gewerkschaft.