"Wiener Wohnen“ geht neue Wege. Europas größter Hausverwalter ersetzt bei 220.000 Wohnungen die Namensschilder durch neutrale Bezeichnungen, wie Top-Nummern.

Die Anonymisierungswelle ist Folge der Datenschutzgrundverordnung. In ihrer anonymisierten Version DSGVO genannt. Ein Mieter hatte gefunden, die Verbindung von Nachname und Türnummer verstoße gegen die DSGVO. Die Stadt schloss sich der Meinung an, die Namensschilder werden getauscht. In Kärnten ist das laut Hausverwaltern kein Thema – noch nicht.

Datenschutz ist wichtig, keine Frage. Wenn die Internetbestellung nicht beim ersten Versuch ankommt, weil die Top-Nummer auf der Adresse fehlt, ist das zu überleben.

Wenn die neue Anonymität im Wohnblock rascher Hilfe im Notfall entgegensteht, weil Polizei und Rettung sich erst durch Buchstaben-Zahlenkombinationen an der Haustür kämpfen müssen, ist sie zu hinterfragen. Absurd wird es, weil viele im Internet mehr Daten denn je von sich preisgeben, aber sich im realen Leben hinter Zeichen verbergen wollen.

Man kann alles übertreiben – auch den Datenschutz.