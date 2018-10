Botschaft des 10. Oktober Wenn abgebaute Grenzen wiedererstehen, werden der Jugend Zukunftschancen geraubt

Facebook

Kärnten frei und ungeteilt. In meiner Kindheit wurde diese Botschaft und ihr Hintergrund uns Schulkindern in den Kopf und in das Herz gepflanzt. Es gab noch Zeitzeugen in den Familien, die von den dramatischen Ereignissen des Abwehrkampfes 1918 und der Volksabstimmung 1920 zu berichten wussten. Die Zeitzeugen gibt es nicht mehr, und das Geschichtsbewusstsein der Kärntner scheint abhandenzukommen.