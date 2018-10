Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die „Lange Nacht der Museen“ bleibt ein Publikumsbringer. Fast 34.500 Kärntner besuchten am Samstag Museen und Galerien in Städten und am Land. „Trotz des Regens ein voller Erfolg“, jubelt der ORF, Initiator des alljährlichen Kulturwanderabends.