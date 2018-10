Facebook

© APA/ROBERT JAEGER

ÖVP und FPÖ haben heute im Umweltausschuss gegen die Stimmen der Opposition beschlossen, dass für Umweltorganisationen künftig höhere Hürden gelten sollen, um an einem UVP-Verfahren teilzunehmen. Zentrales Element der Änderung: Vereine brauchen mindestens hundert Mitglieder, um Parteistellung in einem Verfahren zu erlangen. Und sie müssen der Behörde eine Liste dieser Mitglieder mit Namen und Anschrift übermitteln, um diese Größe zu beweisen.

Zum ersten: Dass die Koalition, wie schon bei der Änderung des Arbeitszeitgesetzes, das Instrument eines nur scheinbar spontanen Abänderungsantrags nutzt, um überfallsartig offensichtlich schon lange geplante Änderungen in ein von Experten begutachtetes und kommentiertes Gesetz einzusetzen, ist ganz schlechter Stil. Es ist ein Vorbeischummeln einer komplexen Materie nicht nur an den Augen der Öffentlichkeit, sondern auch an Leuten, die mit ihrer Expertise dazu beitragen könnten, legistische Fehler zu vermeiden.

Auch wenn diese Koalition diese Praxis nicht erfunden hat: Langfristig führt das zu schlechteren Gesetzen. Und es schadet dem Parlamentarismus, wenn man den sinnvollen Begutachtungsprozess immer wieder aushebelt.

"Orbanisierung" ist das noch keine

Das ist die stilistische Frage. In der Sache aber sind die Argumente der Regierungsparteien durchaus nachvollziehbar - von einer "Orbanisierung", einem "Angriff auf den Umweltschutz" zu sprechen, wie es etwa die SPÖ tut, ist übertrieben.

Man kann nämlich durchaus argumentieren, dass es gewisse Relevanzgrenzen geben soll, wenn ein Verein, der nicht unmittelbar von, sagen wir, dem Bau eines Kraftwerks oder einer Straße betroffen ist, an dem Verfahren teilnehmen will.

Anrainer und alle, die es betrifft, haben in einer UVP sowieso Parteistellung - die Besonderheit des Verfahrens ist aber eben, dass daran auch Umweltorganisationen teilnehmen können, die an sich keinen Bezug zu dem Projekt haben. Das entspricht einerseits dem Gedanken, dass es über unmittelbare Auswirkungen hinaus - Abgase, Lärm, Verschmutzung des Wassers usw. - ein übergeordnetes, gesamtgesellschaftliches Interesse an einer geschützten "Umwelt" gibt, dessen Schutz von zivilgesellschaftlich organisierten NGOs repräsentiert werden kann. Andererseits bringen solche Organisationen - der WWF zum Beispiel oder Greenpeace - auch gewaltige, oft international vernetzte Expertise in Umweltfragen mit, die einem sauberen Verfahren durchaus nützen kann.

Knackpunkt Verfahrensökonomie

Beide Argumente werden aber schwächer, je kleiner eine Organisation ist; ein zwei-Mann-Verein, der aus Liebhabergründen z. B. einen Tunnelbau in seiner liebsten Tourismusregion verhindern will, kann mangels Masse kaum argumentieren, ein gesellschaftliches Interesse zu repräsentieren - und wird weit weniger Expertise mitbringen als eine große internationale Organisation. Derzeit kann auch ein solcher Mini-Verein in Österreich aber genauso an UVP-Verfahren teilnehmen wie Greenpeace oder der WWF, wenn er in seinem Vereinszweck den Umweltschutz als Ziel nennt, gemeinnützig und seit mindestens drei Jahren aktiv ist.

Ob eine so weitreichende Parteistellung aus Sicht der Verfahrensökonomie - UVP-Verfahren zählen zu den aufwendigsten Verhandlungen, die unsere Rechtsordnung zu bieten hat - sinnvoll ist, kann man durchaus hinterfragen: Mehr Beteiligte führen nicht automatisch zu besseren Verfahren, sondern oftmals einfach zu sinnlosen Verzögerungen bei Projekten -, die nicht im Sinne des Gemeinwesens sein können.

Datenschutz und andere Fragen bleiben offen

Viele Fragen sind bei dieser Novelle noch offen - und werden wohl vor Verfassungs- und europäischen Gerichtshof wandern: Ob die 100-Personen-Grenze mit den entsprechenden Richtlinien vereinbar ist, zum Beispiel und ob sich die Auflage, die Mitgliederlisten jedenfalls zu übermitteln, mit dem Datenschutz vereinbaren lässt. Allein deswegen wäre ein geordnetes Begutachtungsverahren schon für diese Punkte wünschenswert gewesen.

Aber pauschal von einem "Kampf gegen die Zivilgesellschaft" zu sprechen ist dann wohl auch übertrieben.