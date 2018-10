Facebook

Mehr als 2,7 Millionen Menschen sind laut Institut für Suchtprävention in Österreich süchtig. Nikotinabhängigkeit führt mit 1,2 Millionen die Statistik an, über 800.000 Menschen sind kaufsüchtig und über 350.000 alkoholsüchtig.

Wenn man bedenkt, dass in einem Krankenhaus wie jenem der Diakonie de La Tour in Treffen am Ossiacher See nur 56 Menschen stationär ihren Platz finden können, hört sich das wie der Kampf eines Don Quijote gegen die Windmühlen an. Einrichtungen wie jene in Treffen leisten aber mehr, als der statistische David gegen den Goliath Sucht zu sein. Sie leisten auch eine wichtige Aufklärungsarbeit, um der Gesellschaft die Augen zu öffnen.

Sucht ist nichts, was wir an die Bahnhöfe und Unterführungen dieses Landes abschieben können. Sucht sitzt im Anzug neben uns, sprintet im Stadion auf der Aschenbahn und trinkt Cappuccino auf dem Alten Platz in Klagenfurt. Sucht ist kein Übel, es ist eine Krankheit die unseren Respekt verdient: In Form politischen Willens, die stationäre Behandlung auszubauen; gesellschaftlichen Willens, Süchtige nicht mehr als Außenstehende zu behandeln und persönlichen Willens. Denn jeder Süchtige hat eine Familie, die hinschauen kann. Muss.