Womit Jugendliche spielerisch umgehen, ist endlich auch im Amt der Kärntner Landesregierung angekommen. Hoch an der Zeit nimmt die Politik die Digitalisierung in ihre tägliche Agenda auf. In koalitionärer Eintracht präsentierten Peter Kaiser, Gaby Schaunig und Ulrich Zafoschnig am Dienstag die Internetseite kaernten-digital.at.